Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Parstoday'e göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin gelişimi, bölgesel gelişmeler ve uluslararası koşullarla ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere dün (Cuma) Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan görüşmede, "Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu ülkenin zor günlerinde ve barış görüşmelerinde dostu ve destekçisiyiz" dedi.

"Lübnan'daki mevcut zor durumda Lübnan ile işbirliği yapmaya hazırız" diyen Amir Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelerin yüksek hızına değinerek, "Bu gelişmelerin sonuçlarını tüm bölgenin ve Lübnan'ın çıkarına görüyoruz, bölgenin geleceği ve sonuçları konusunda iyimseriz." ifadesini kullandı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitesini Yemen krizinin çözümünde rol oynamak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Amir Abdullahiyan şunları söyledi: ''İran, Suriye'nin bölgesel ve Arap ilişkilerini memnuniyetle karşılamaktadır.''

Lübnan cumhurbaşkanı, Viyana'daki nükleer müzakerelerin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.