İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 382 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 971'e, vaka sayısı ise 7 milyon 148 bin 789'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 672'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 850 bin 525'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.