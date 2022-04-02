Yemen Ensarullah Hareketi’nden “geçici ateşkes” açıklaması

Arap medyasına göre, Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Buhti, Yemen'de Birleşmiş Milletlerin (BM) önerisiyle sağlanan iki aylık ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Buhti, “Bu ateşkes, saldırgan ülkelerinin Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir barış için tutumunu yeniden gözden geçirmeleri için iyi bir fırsattır.” dedi.

“Ateşkes sağlanmadan önce Sana ve Suudi koalisyonu arasında Birleşmiş Milletler aracılığıyla temaslar yapıldı.” diyen Buhti, ateşkesin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde yapılan harekatın ardından gerçekleştiğini söyledi.

Geçici ateşkesin kalıcı barış için değerli bir fırsat olduğunu savunan Muhammed el-Buhti, “Saldırgan ülkelerin sadakatine güvenilemez. Ancak son operasyolarımızın gölgesinde sağlanan yeni ateşkes farklıdır.” diye konuştu.

Yemen’de 2 aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de savaşan taraflarının, yarın, 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girecek olan BM’in iki aylık bir ateşkes önerisine, olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu.