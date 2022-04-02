Yemen'de taraflar iki aylık ateşkes konusunda anlaştı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen’deki ateşkes kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, tarafların, Yemen içinde ve sınırları ötesindeki tüm saldırgan askeri hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Tarafların akaryakıt gemilerinin Hudaydah limanlarına girmesini ve Sana’a havalimanına giriş ve çıkışlarını bölgede önceden belirlenmiş noktalara işletmek üzere ticari uçuşlarını da kabul ettiklerini belirten Dujarric, tarafların ayrıca, “Taiz’de ve Yemen’deki diğer vilayetlerde yollar açmak için BM Özel Temsilcisi’nin himayesinde bir araya gelmeyi kabul ettiler. Ateşkes, tarafların rızası ile iki aylık sürenin ötesinde yenilenebilir.” dedi.

Dujarric, Yemen Özel Temsilcisi Grundberg’in tarafları ateşkese ve unsurlarına tam olarak uymaya ve saygı duymaya ve onu derhal uygulamak için gerekli tüm adımları atmaya çağırdığını kaydetti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’deki iki aylık ateşkes kararıyla ilgili gazetecilere yaptığı yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’e ve ekibine anlaşmanın takibinde gösterdikleri yorulmak bilmez çabalar için teşekkür etti.

Kaynak: Turkish Journal