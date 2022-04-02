ABD Başkanı Biden'dan "Yemen" açıklaması

Amerikan basınına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Yemen’de ateşkes kararının ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada karardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Biden, ateşkes kararının gecikmeli de olsa Yemen halkı tarafından uzun süredir beklenen bir girişim olduğunu, ABD’nin ülkede barışın sağlanması için tüm çaba ve girişimlerini sürdüreceğini ileri sürdü.

Başkan Biden, alınan iki aylık ateşkes kararı çerçevesinde, Yemen içinde ve sınırları dışında tüm askeri operasyonların duracağını, yakıt taşıyan gemilerin Hudeyde limanına girebileceğini belirterek, “Bunlar önemli adımlar ama yeterli değil. Ateşkese uyulmalı. Bu savaşı bitirmemiz şart.” dedi.