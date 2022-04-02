Türkiye, Yemen'deki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Türk medyasına göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olumlu adımın ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanı ve siyasi çözüm sürecini takip etmesi temenni edilirken Türkiye'nin, bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin çabalarını desteklemeye, tüm kesimler arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmeye ve Yemen halkına destek sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yemen'deki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasının, bölgemizde kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi bakımından da elzem olduğuna inanıyoruz." denildi.

Yemen’de 2 aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de savaşan taraflarının, yarın, 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girecek olan BM’in iki aylık bir ateşkes önerisine, olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu.