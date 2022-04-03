Arap koalisyonu Yemen'de ateşkesi ihlal etti

Arap medyasına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri, bu sabahın erken saatlerinde El Cevf vilayetindeki Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan birliklerin mevzilerini roket saldırılarıyla hedef aldı.

Sa'da vilayetindeki Şada bölgesinde ise Suudi koalisyonuna bağlı güçler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Yemen'de İki Aylık Ateşkes

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemenli tarafların hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler iki aylık ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.