Nijerya'da askeri üsse saldırı: 11 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Birnin-Gwari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 asker öldü, çok sayıda sivil de kaçırıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı kişiler, 28 Mart'ta eyaletin Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

TRT Haber