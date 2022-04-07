İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 492'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 183 bin 808’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 536'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 904 bin 733'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.