İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 184 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 528'e, vaka sayısı ise 7 milyon 186 bin 992'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 594'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 909 bin 967'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.