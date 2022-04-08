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8 Nis 2022 14:29

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 184 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 528'e, vaka sayısı ise 7 milyon 186 bin 992'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 594'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 909 bin 967'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901394
https://tr.mehrnews.com/news/1901394/

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