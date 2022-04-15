Siyonist işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İşgal altındaki topraklarda yaşanan gelişmeler, Siyonist Rejimin özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlığının yoğunlaşması nedeniyle yeni bir aşamaya girmiştir. Siyonist Rejim güçleri dün geceden beri Mescid-i Aksa'yı defalarca hedef almıştır.

Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara yönelik düzenlediği baskını kınayarak, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik düşmanca eylemlerine ve artan saldırganlığına bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Siyonist Rejim güçleri Mescid-i Aksa’dan çekildi

İşgalci Siyonist Rejim güçleri, 150'den fazla kişinin yaralanmasına ve 400'den fazla kişinin gözaltına alınmasına neden olan saldırının ardından Mescid-i Aksa'dan tamamen çekildi.

90 Filistinli ve 3 Siyonist güç yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli sayısının 90’a arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'da çıkan çatışmalarda üç Siyonist gücün yaralandığı belirtildi.

Siyonist Rejim güçleri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Siyonist işgalciler vahşice eylemlerinin devamında bu sabah Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere baskın düzenledi. Bu saldırının ardından Siyonistler ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Siyonist işgalcilerin bu çatışmalar sırasında Filistinlilere karşı gözyaşartıcı gaz ve mermi kullandığı belirtildi. Çatışmalarda 59 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde dün gece Filistinliler ile Siyonistler arasında çıkan çatışmalarda 35 Filistinlinin ağır yaralandığını duyurmuştu.