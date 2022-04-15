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15 Nis 2022 17:22

Türkiye Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Türkiye Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."

TRT Haber

News Code 1901535
https://tr.mehrnews.com/news/1901535/

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