Suriye'den Mescid-i Aksa baskınına kınama

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak, “Suriye, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa ve Mescid-i Şerif’in avlularında işledikleri suçları, Mescid-i Haram’ın içindekileri tahrip etmeleri ve ibadet edenlere ve Mescid-i Haram’ın koruyucularına bariz ve barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyor” dedi.

Kaynak, Suriye’nin özellikle İsrail’in Filistinli sivillere yönelik, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yüzlercesinin tutuklanmasına yol açan insanlık dışı saldırılarını kınadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak, Suriye’nin, mübarek Ramazan ayının başlamasından bu yana çeşitli Filistin şehir ve köylerine yönelik İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının kararlılığını selamladığını da sözlerine eklerken, Kudüs’ün Arap kimliğini savunan Filistinli kardeşlerin sürekli desteğini ve yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak, Filistin meselesinin Suriye’nin ve Arap halkımızın ana meselesi olmaya devam edeceğini vurguladı.