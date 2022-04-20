Belçika Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor

Belçika basınında çıkan haberlere göre, bugün Başbakan Alexander De Croo başkanlığında toplanacak federal hükümet üyeleri, daha önce Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilave destek verilmesini ele alacak.

Bu kapsamda Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve topçu silahları gönderilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Belçika, şubat ayında Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 anti tank silahı ile 3 bin 800 ton yakıt yardımı yapmıştı.

"Yeni yardımlar ordu envanterinden alınmayacak, yeni satın almalarla sağlanacak"

Bu yardımın Belçika ordusunun envanterinden alınarak gönderildiği, yeni yardımların ise bundan böyle ordunun envanterinden alınmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna'ya bundan sonra gönderilecek silah ve askeri malzemenin yeni satın almalar yoluyla sağlanacağı kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de dün Ukrayna'ya ağır silah ve askeri malzeme göndereceklerini açıklamıştı. Bunlar arasında zırhlı araçlar bulunduğu belirtilmişti.

Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden Rus ordusuna karşı kullanmak üzere ağır silahlar ve savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu askeri yardım talep ediyor.

TRT Haber