İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 77 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 996'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 217 bin 117'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 31'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 969 bin 470'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.