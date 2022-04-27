İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 9 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 41'e, vaka sayısı ise 7 milyon 219 bin 433'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 43'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 975 bin 147'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.