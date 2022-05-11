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11 May 2022 12:35

Devrim Muhafızları IKBY'deki terör yuvalarını yerle bir etti

Devrim Muhafızları IKBY'deki terör yuvalarını yerle bir etti

Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetlerine ait topçu birlikleri, Irak'ın kuzey bölgesindeki terör üslerini hedef aldı.

Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetlerine ait topçu birlikleri, Irak'ın kuzey bölgesindeki terör üslerini hedef aldı.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan teröristlerin üsleri ve karargahları, Devrim Muhafızları'na bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda birlikleri tarafından hedef alınarak yerle bir edildi." ifadeleri kullanıldı.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan dün yapılan açıklamada, "Kürdistan eyaletindeki Bane ilçesinde ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör timi tespit edildi. İcra edilen başarılı operasyonda terör çetesine ağrı bir darbe indirildi ve 5 terörist yakalandı." denilmişti.

Yazılı açıklamada, operasyon sonucu teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildiği kaydedilmişti.

News Code 1902083
https://tr.mehrnews.com/news/1902083/

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