  1. İran
11 May 2022 13:15

İran'da iki Avrupalı kişi gözaltına alındı

İran'da iki Avrupalı kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, 'kaos oluşturma' gerekçesiyle iki Avrupalı kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran medyasına göre; İstihbarat Bakanlığı, 'kaos oluşturma' gerekçesiyle iki Avrupalı kişiyi gözaltına aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkeki bazı gruplar ve toplumsal kesimlerin haklı taleplerini suistimal etmek ve normal protesto eylemlerini kaosa çevirmek amacıyla İran’a giriş yapan iki Avrupalı şahıs, istihbarat ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yabancı istihbarat servisleri tarafından yönlendirilen ve aynı ülkeden olan iki unsur, çeşitli hedef ülkelerdeki yerel işbirlikçilerine kaos oluşturma senaryolarının hayata geçirilmesini öğretmiştir." denildi.

News Code 1902084
https://tr.mehrnews.com/news/1902084/

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