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19 May 2022 16:44

İran'dan gözaltına alınan 2 Fransa vatandaşı ile ilgili açıklama

İran'dan gözaltına alınan 2 Fransa vatandaşı ile ilgili açıklama

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Fransa vatandaşı hakkında açıklamada bulundu.

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Fransa vatandaşının turist olmadığını belirtti.

Söz konusu kişilerin İran’a geldikten sonra birkaç yasadışı oluşumla görüşme yaptıklarını anlatan Hatib, “İki Fransa vatandaşı sendika kisvesi altında faaliyet yürüten yasadışı gruplar arasında bağlantı kurup yabancı istihbarat servislerinin planlarını yerine getirmeyi amaçlıyordu.” dedi.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından 11 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkede "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurulmuştu.

News Code 1902303
https://tr.mehrnews.com/news/1902303/

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