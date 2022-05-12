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12 May 2022 16:29

BM'den Yemen'deki tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısı

BM'den Yemen'deki tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için tüm tarafların mevcut ateşkese uymaları gerektiğini söyledi.

Arap medyasına göre; Grundberg, BM Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, Yemen'in geçici başkenti Aden'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Mevcut ateşkesin "somut faydalar" sağladığını ve sivil kayıplar açısından da ciddi azalmalar görüldüğünü belirten Grundberg, Yemen'deki temasları kapsamında ateşkesi tehlikeye atacak her türlü tehdidin üstesinden gelinmesinin yanı sıra Taiz başka olmak üzere çeşitli şehirlerdeki yolların güvenli bir şekilde açılması ve Sana Uluslararası Havaalanı'ndan ticari uçuşların yeniden başlaması gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

BM Özel Temsilcisi ayrıca, Yemen'deki tüm tarafların "savaşın siviller üzerindeki etkisini azaltmak ve insani yardım hareketliliğini kolaylaştırmak" için mevcut ateşkesi koruma yolunda çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

News Code 1902107
https://tr.mehrnews.com/news/1902107/

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