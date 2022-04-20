Ensarullah Hareketi liderinden Mescid-i Aksa baskınına tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, dün akşam saatlerinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemi değerlenidrdi.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkileri geliştirme yarışını eleştiren Abdulmelik el-Husi, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Al Halife ve Al Suud rejimleri, bölgede barış ve istikrar kisvesi altında İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiler.” dedi.

El-Husi, “Ümmet için barış ve istikrar istemeyen bu rejimler para, propaganda ve siyasi nüfuzla fitneyi körüklüyor. Onlar Yemen de dahil olmak üzere İsrail’e karşı çıkanlara saldırganlık yapıyor.” ifadesini kullandı.

Abdulmelik el-Husi, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan medyasının Filistinli direnişçileri terörist olarak tanımladığını aktardı.

Mescid-i Aksa'daki olayları değerlendiren Ensarullah lideri, “Siyonistlerin Mescid-i Aksa ve cemaate yaptığı saldırı İsrail rejiminin İslam'a ve kutsal mekanlara olan düşmanlığını gösteriyor.” diye konuştu.