Haaretz gazetesinden gazeteci Şirin Ebu Akile itirafı

Filistin medyasına göre, Al Jazeera televizyonunun Filistin muhabiri Şirin Ebu Akile'yi hunharca katlettikten sonra, cinayeti Filistinlilerin üzerine yükleme arsızlığı gösteren işgalci siyonist attığı iftira boyasının tutmayacağını ve iddiasının saçmalığının da herkes tarafından görülebildiğini fark edince suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Haaretz gazetesi, bir Siyonist yetkiliye dayanarak verdiği haberde, bir İsrail askerinin 190 m'den Ebu Akile'ye mermi attığını ve bu merminin ona isabet etmiş olabileceğini ifade etti.

Haberde, Ebu Akile'ye mermi atan askerin bir jeepin içinde olduğu ve elinde de dürbünlü bir silahın bulunduğu belirtildi.

Haberde, Siyonist yetkilinin, söz konusu askerin sorguya çekildiğini ve onun Ebu Akile'yi göremediğini söylediğini aktardığı belirtildi. İşgalci askerin, elinde dürbünlü silah olmasına rağmen Ebu Akile'yi 190 m mesafeden görememiş olması ise tamamen tutarsız bir ifade niteliği taşıyor. Ayrıca Ebu Akile'nin üzerinde kurşun geçirmeyen basın yeleğinin ve kafasında da kaskın bulunması sebebiyle yüzünden vurulması onun, görülerek ve kasten vurulduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Siyonist yetkilinin aktardığı ve sorguya çekildiği söylenen askerin ifadesinde yer alan bir diğer saçmalık ise kendisinin ona mermi atıp atmadığını hatırlamadığı iddiası.

Siyonistlere ait Kanal 12 isimli tv kanalının yayınladığı haberde de, ABD'nin İsrail'den Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın ayrıntılarını açığa çıkarmasını istediği belirtildi.

Bu arada siyonist işgal güçlerinin gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili tepkiler ve kınamalar da devam ediyor.