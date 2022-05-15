AK Parti'de üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri çatlağı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına katıldı.

Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu soruldu.

Özkan, soruya, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" yanıtını verdi.

Çelik: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" dedi.

Kaynak: Yeniçağ