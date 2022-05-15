26. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'na katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın İran’a uygulanan yaptırımları etkisiz hale getirebilmek için petrol ve enerji sektöründeki uzmanların yeteneklerini değerlendireceğini duyurdu.

'Yaptırıma maruz kalan ülkeler deneyimlerimizden yararlanmak istiyor'

İran'ın maksimum baskı politikasını çökertme konusunda başarılı olduğunu belirten Bakıri, “Yaptırımlara maruz kalan diğer ülkeler İran'ın deneyimlerinden yararlanmak istiyorlar.” dedi.

Bakıri, İran'ın nükleer görüşmelerinde gayet ciddi olduğunu ve düşmanlara güvenmemekte kararlı olduğunu ifade ederek, "Dışişleri Bakanlığı olarak ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.