Kudüs'te Siyonist Rejim'in "Bayrak Yürüyüşü"ne karşı seferberlik

Siyonist işgalciler, Mayıs ayının son günlerinde düzenlemeyi planladıkları Bayrak Yürüyüşü’ne iştirak ve işgal altındaki Kudüs’te Yahudileştirme faaliyetlerine destek çağrıları yapmıştı. Siyonist Rejimi'nin önde gelen Siyonist oluşumları arasında yer alan Lehava’nın lideri Bentzi Gopstein de Mayıs ayı sonunda Eski Kudüs sınırları içinde düzenlenmesi planlanan yıllık Bayrak Yürüyüşü’ne katılma çağrısında bulunmuş ve Mescid-i Aksa’nın içerindeki Kubbetü’s-Sahra’nın yıkılmasını da istemişti. Tapınakçı gruplar olarak adlandırılan Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi’ni inşa etme amacı taşıyan Siyonistlerin yeni bir saldırıya hazırlandığı bilinirken Filistin cephesinden Mescid-i Aksa’yı korumak için seferberlik çağrısı geldi.

Filistinli direnişçiler, Siyonist işgalcilerin düzenlemeyi planladığı “Bayrak Yürüyüşü”nün önlenmesi amacıyla gelecek pazar günü “Sizin Bayraklarınız Yükselmeyecek Şafağı” programına iştirak edilmesi çağrısında bulundu.

Direnişçiler, “Sizin Bayraklarınız Yükselmeyecek Şafağı”nda sabah namazından sonra da Mescid-i Aksa’da kalınması ve burada kuşluk (duhâ) namazları kılınması yönünde çağrı yaparken HAMAS liderlerinden Harun Nasıruddin de Bayrak Yürüyüşü’nün düzenlenmesinde ısrar edilmesinin yangının üzerine benzin dökmek anlamına geleceğini hatırlatarak böyle bir tahrikten doğacak tüm olumsuz sonuçların sorumluluğunun işgal rejiminin yetkililerinde olduğunu söyledi.