İşgal güçleri Nablus'ta bir Filistinli genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, başından ağır yara alan 16 yaşındaki Gays Refik kurtarılamadı.

Arap medyasına göre, Filistin Kızılay Örgütü ise Siyonist işgalciler ile Filistinliler arasında Nablus'ta çıkan olaylarda 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Olaylarda 2 kişinin gerçek mermiyle, 19 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını duyuran Filistin Kızılay Örgütü, diğer kişilerin ise işgalci güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen işgalçi güçleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.