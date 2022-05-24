İran ve Umman arasındaki gümrük meseleleri çözülmeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Maskat ziyareti sırasında Ummanlı tacirler ve ekonomi aktivistleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede Tahran ve Maskat'ın ikili ilişkileri özellikle ekonomik ilişkileri geliştirme ciddiyetini vurgulayarak, "İki ülke arasındali ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Reisi, İran ve Umman arasında ticaret yapılabilmesi için gümrük meselelerinin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında ortak yatırımlar yapılması gerektiğini belirten Reisi, "Yatırımlardan biri enerji alanında olabilir" ifadesini kullandı.