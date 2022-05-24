Bağdat’taki Muhammed Alâ Hava Üssü'ne İHA saldırısı

Rus haber kanalı Russia Today'in (RT) Iraklı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın yakınındaki Şehit Muhammed Alâ Hava Üssü’ne insansız hava aracı ile saldırı gerçekleşti.

Haberde, askeri üssünü hedef alan İHA’nın hava savunma sistemiyle düşürüldüğü kaydedildi.

Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi, bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada insansız hava aracının Muhammed Alâ Hava Üssü'ne yaklaşırken vurulduğunu doğruladı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.