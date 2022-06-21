  1. Dünya
  2. Ortadoğu
21 Haz 2022 09:27

Türkiye'nin Irak'taki üssüne saldırıyı El Ahrar grubu üstlendi

Türkiye'nin Irak'taki üssüne saldırıyı El Ahrar grubu üstlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın Kuzeyindeki Zelikan üssüne saldırıyı Irak El Ahrar grubu üstlendi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, El Ahrar grubu bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Zelikan üssüne saldırıyı üstledi.

El Ahrar grubu Irak topraklarında bulunan Türk askerlerine yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Türkiye'nin Irak'taki üssüne saldırıyı El Ahrar grubu üstlendi

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri operasyonları terör eylemidir. Bizim eylemlerimiz Türkiye'nin işgalciliğine, Irak ve bölge güvenliğine yönelik yapılan tehditlere karşı yasal bir yanıttır.

Türk askerleri Irak topraklarından çekilinceye kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Musul’un Başika bölgesindeki  Zelikan üssüne Cuma akşamı 5 roketle saldırı düzenlenmişti.

News Code 1903000
https://tr.mehrnews.com/news/1903000/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler