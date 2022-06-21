Türkiye'nin Irak'taki üssüne saldırıyı El Ahrar grubu üstlendi

Irak medyasında yer alan haberlere göre, El Ahrar grubu bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Zelikan üssüne saldırıyı üstledi.

El Ahrar grubu Irak topraklarında bulunan Türk askerlerine yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri operasyonları terör eylemidir. Bizim eylemlerimiz Türkiye'nin işgalciliğine, Irak ve bölge güvenliğine yönelik yapılan tehditlere karşı yasal bir yanıttır.

Türk askerleri Irak topraklarından çekilinceye kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Musul’un Başika bölgesindeki Zelikan üssüne Cuma akşamı 5 roketle saldırı düzenlenmişti.