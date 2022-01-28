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28 Oca 2022 11:31

Irak'taki ABD üssüne bir saldırı daha

Irak'taki ABD üssüne bir saldırı daha

Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.

Sputnik'e göre, Reuters'a konuşan kaynaklar uçağın servis dışı olduğunu ve bir süredir kullanılmadığını kaydetti.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.

News Code 1900109
https://tr.mehrnews.com/news/1900109/

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