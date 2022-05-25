Reisi: Bölgedeki sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

Cumhurbaşkanı Reisi, bu ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamasını temenni ederek, " Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said ile yaptığım görüşmede, ilişkilerin geliştirmesine yönelik stratejiler ele alındı. Bu görüşmede mvcut ilişkilerin seviyesinin iyi olduğunu ancak iki ülkedeki mevcut kapasitelerin yetersiz olduğunu vurguladık" dedi.

Reisi, İran ve Umman'ın ticaret, ekonomi, enerji ve özellikle gaz ve sağlık turizmi alanlarındaki işbirliklerini geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir gelişimi için hangi ufuklar sunduğu sorusuna Reisi, "İran ve Umman'ın en büyük varlığı birbirine olan güvenidir. İlişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek için de en iyi yol ve platform, tüm işbirliklerinin güven gölgesinde ilerlemesidir" yanıtını verdi.

Reisi, "İki ülke ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için çeşitli kapasitelere sahiptir. Bu fırsatları yeniden canlandırmak ve kullanmak, hem milletlere hem de iki ülkeye karşılıklı olarak büyük faydalar sağlayabilir" ifadesini kullandı.

İki ülke halkının ve iki hükümetin ikili ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirten Reisi, "İran ve Umman ilişkileri komşuluk ilişkilerinin çok ötesine geçiyor. Eski tarihi geçmiş ve derin ortak inançlar, iki millet arasında ayrılmaz bağlar oluşturmuş; bu da iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesine neden olmuştur.Dost ve kardeş ülke Umman'a yaptığım ziyaret, ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır" ifadelerinde bulundu.

Reisi, Tahran'ın Umman ile stratejik ortaklığını geliştirme ve bölgesel istikrar ve güvenliği sürdürmek ve geliştirmek için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştırma planı hakkında, "İran ve Umman politikalarındaki ortak noktalardan biri bölge sorunlarının bölgede ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği anlayışıdır" dedi.