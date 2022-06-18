İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

Bu telefon görüşmesinde iki tarafın gündemindeki en önemli konular, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyaretine değinerek, bu ziyareti ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

İki ülkenin yetkililerinin Tahran ve Maskat ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, bu ziyaret kapsamında yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Umman'ın bölgesel gelişmelerdeki rolünün önemini vurgulayan Emir Abdullahiyan, bölgede barış, istikrar ve işbirliğini tesis etme çabalarından dolayı bu ülkeyi takdir etti.

Emir Abdullahiyan ABD Başkanı Biden'ın bölgeye yapacağı ziyarete atıfta bulunarak, "Böle ülkelerinin yetkilileri yabancıların bölgesel işbirliğini ve istikrarı etkilemesine izin vermemeliler. Bölgesel diyalog ve işbirliğini vurguluyoruz. Bölgenin geleceğine bölge halkının karar vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi de İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Muskat'a yaptığı son ziyarette varılan anlaşmaları takip etmek için Umman hükümetinde bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu.