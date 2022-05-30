İran'da çöken binada can kaybı 31'e yükseldi

İran devlet televizyonuna göre, Abadan kentinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü.
İran'ın Huzistan eyaletindeki Abadan kentinde Pazartesi günü (23 Mayıs) çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Abadan kentinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü.
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