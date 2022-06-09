Beşar Esad’dan Türkiye’nin olası Suriye harekatına tepki

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça servisine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya’nın Suriye'nin bir müttefiki olduğunu vurgulayan Esad, Rusya savaşının sadece NATO'nun genişleme politikasıyla bağlantılı olmadığını belirterek, “Bu savaş komünizmden ve hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile durmadı. Bu savaş sürüyor ve Rusya burada uluslararası dengenin bir parçası olarak kilit bir rol oynuyor. Rusya bu savaşı kazanır ve dünya arenasındaki siyasi konumu güçlenirse, bu bizim de zaferimiz olacaktır.” dedi.

Esad’dan Türkiye’nin olası Suriye harekatına tepki

Türkiye’nin olası Suriye harekatına ilişkin Suriye lideri Esad, Türk işgaline karşı direneceklerini söyledi.

Esad, "Tabii ki saldırı yapılırsa ilk aşamada halk direnişi olacaktır. Şu anda Suriye ordusu ülkenin her yerinde bulunmuyor. Fakat askeri durum doğrudan bir çatışmaya izin veriyorsa, kesinlikle bunu yapacağız.” açıklamasını yaptı.

Suriye Devlet Başkanı, “Son iki buçuk yılda Suriye ordusu ile Türk güçleri arasında çatışmalar oldu. Ordumuz Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha etmeyi başardı.” diye konuştu.