İran'dan UAEA kameraları hamlesi

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Ajans, İran'ın iyi niyetini takdir etmekle kalmayıp bunu bir görev olarak görüyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kameraların faaliyetinin zaten UAEA ile İran arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olduğu kaydedilen açıklamada, nükleer tesislerde Ajans'ın gözlem için kullandığı standart gözlem kameralarının çalışmaya devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla bir nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ait çevrim içi zenginleştirme monitörü ile akış ölçer kameralarının da kaldırıldığı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü'nden flaş açıklama

Süreci yakından incelemek üzere nükleer tesiste bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasına atıfta bulunarak, “Meclis yasası uyarınca, Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olan kameraların çalışmasının durdurulmasına karar verdik ve bundan sonra hiçbir görüntü kaydedilmeyecek." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran tutumunu eleştiren Kemalvendi, "İran olarak UAEA ile bugüne kadar gayet iyi bir işbirliği yaptık, ancak karşı taraf bizim iyi niyetimize aykırı davrandı." ifadesini kullandı.

Behruz Kemalvendi, İran'ın UAEA'nın uygunsuz davranışı için kameralarla ilgili karar aldığını söyledi.