Suriye'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Deyr ez-Zor'un güneyindeki el Şula bölgesinde sivilleri taşıyan bir otobüse terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 3 vatandaş hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Bu bağlamda Deyrezzor’daki SANA muhabiri, “Halep’ten Deyr ez-Zor'a sivilleri taşıyan bir otobüsün el Şula bölgesindeki el Bişri kavşağında terör saldırısına maruz kalması sonucu 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı” dedi.

Deyr ez-Zor Sağlık Müdürü yaptığı açıklamada ise, “Şula bölgesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün bir terörist tarafından hedef alındığı bilgisi bize ulaştı, bunun üzerine Müdürlüğün ve Kızılay’ın ambulanslarını gönderdik.. yaralılar ve şehitlerin cesetleri Deyrezzor’daki Esad Hastanesi’ne kaldırıldı” ifadeleri kullandı.

Buna karşılık, Esad Hastanesi Genel Müdürü Dr.Maamun Heyza, yaralanmaların orta ila ciddi arasında değiştiğini ve otomatik tüfeklerden çıkan mermi ve mermilerin patlamasından kaynaklanan şarapnellere maruz kalmanın neden olduğunu belirtti.