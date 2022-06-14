İran Büyükelçisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı ile görüştü

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüştü.

Görüşmede Aliyev, Azerbyacan ile İran’ın tarihsel, kültürel ve dinsel açıdan ortak bağlara sahip olduğuna dikkat çekerek, Azerbaycan-İran ilişkilerinin halen olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Sıcak karşılama için teşekkür eden Büyükelçi Musavi ise, karşılıklı ilişkilerin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadele işbirliği, mahkumların iadesi, ülkeler arası adli yardımlaşma ile çeşitli hukuki konular ele alındı.