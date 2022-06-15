Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla düzenlenen 18. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da başladı.

Görüşmelere İran’dan Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asger Hacı başkanlığındaki heyet eşlik ediyor.

Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'den ise Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal katılıyor.

Görüşmelerde, tarafların, Suriyeli sığımacıların dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye’deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuların masaya yatırılması beklemiyor.