CHP içinde sıkıntılı sesler yükselmeye başladı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için halkla ilişkiler faaliyeti yapan “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”nin aktif olarak sahaya inecek olmasının parti içinde ve altılı masada rahatsızlığa neden olduğu kulisini yazdı.

“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin tüm yapılardan bağımsız Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı çalıştığı biliniyor." diyen Takan, "Sıkıntı var. Hem CHP içinde hem de altılı masanın paydaşlarında." dedi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler Haziran 2023’te yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu resmen ilan etmiştir.