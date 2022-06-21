Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 zam

T24'e göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini duyurdu.

Bu zamla Erdoğan’ın maaşının 141 bin 453 TL’ye yükseleceğini belirten Özel, “Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak?” ifadelerini kulland