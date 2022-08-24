Karamollaoğlu: Türkiye Titanic gibi batıyor

Milli Gazete'ye göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, iktidarın her alanda uyguladığı politika nedeniyle battığını belirterek, "Bunu söylemek istemezdim ama Türkiye ne yazık ki AK Parti iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle Titanic gemisi gibi batıyor. Bir gaflet içindeler" dedi.

İktidarın Suriye politikasını eleştiren Karamollaoğlu, "Dış politika çok önem taşıyor son zamanlarda İktidarın yıllardır takip ettiği Suriye politikasının ne kadar hatalı olduğu bugün kendileri tarafından da kabul edildi. 10 yıl gecikmeyle bu duruma gelseler bile iktidara teşekkürü bir borç biliyorum. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı, kalıcı barış geçici günlük siyasetlere kurban edilmemelidir. Herzog kırmızı halılarla karşılanabiliyorsa hem Filistin hem Suriye başbakanı aynı muameleye tabi tutulmalıdır. " ifadelerini kullandı.