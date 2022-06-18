İranlı yetkiliden Pompeo'nun General Süleymani iddiasına tepki

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Şehit General Kasım Süleymani ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'a tepki gösterdi.

Mike Pompeo'un iddiasına sert tepki gösteren İranlı yetkili, "Öncellikle hafızamızı yenilemeliyiz. Yalan söylemek ve gizli işler çevirmek Amerika'nın özelliğinin bir parçasıdır. Pompeo'yu korumak için yılda milyonlarca doları boşa harcayan bir sistemin bu konuyu da gizlemesi normaldir. Washington, Afganistan'dan Güney Amerika'ya kadar tüm başarısızlıklarını yalan haberlerle süslüyor." dedi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin General Kasım Süleymani'ye düzenlediği terör saldırısı hakkında konuşmuştu.

Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 500 Amerikalının öldürülmesini planlayanlar arasında yer aldığını iddia etmişti.

General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.