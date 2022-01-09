İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kum halkının 9 Ocak 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Ayetullah Hamanei, 9 Ocak Olayı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İslam Devrimi'nin zafere ulaşmasına yol açan 9 Oacak Olayı'na önemli bir değişimin kaynağı olarak bakılmalıdır.

Bu olay İslam Devrimi'nin vizyonlarından biridir. Devrime karşı kin besleyenlerin yürüttüğü kara propagandaları, inkılap vizyonuna şüphe düşürüyor. Bu olay halkın dine bakışının derinliğini gösterir."

İslam Devrimi Lideri, İran'daki olayların çoğunda din alimlerinin rol oynadığını ifade ederek, bunun için sulta düzeninin din alimleri, dini merci ve siyasal dine karşı olduğunu söyledi ve "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne duyduğu derin düşmanlık ve kin bunlardan anlaşılabilir." dedi.

'ABD, General Süleymani konusunda yanlış hesap yaptı'

ABD’nin farklı dönemlerde İran hakkında yanlış hesaplamalar yaptığına dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Onlar General Süleymani konusunda da yanlış hesaplama yaptı. Bu şehidin yok edilmesiyle büyük hareketin son bulacağını düşündüler. Fakat bu sene General Süleymani’nin şehadet yıl dönümünde Allah’ın yadımı ile insanların o şehide gösterdiği bağlılıkla büyük hareketin gerçekleştiğini gördük. Düşman, İran İslam Cumhuriyeti'ni doğru değerlendiremiyor. Yanlış kararlar verdiği için başarısız oluyorlar, bundan sonra da emellerine ulaşmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kum halkı ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit Süleymani'nin cenaze töreninde İran milleti kimliğini ve birliğini gösterdi. Şehidin cenazesi Suriye, Lübnan ve Pakistan'a götürülseydi bu olay tekrar yaşanırdı. General Süleymani gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilişi bir tehditti ancak milletimiz bu tehdidi fırasat çevirdi."

Dini egemenliğin İslam devriminin ilkelerinden biri olduğunu anlatan Ayetullah Hamanei, "Zalim düşmana teslim olmamak da devrimin ilkelerinden biridir. Düşmanın zorbalığına müsamaha göstermemeliyiz. Bazen düşmanla müzakere yapmak başka bir şeydir, ancak İslam devrimi bize düşmanın iradesine boyun eğmememiz gerektiğini söylüyor ve henüz onlara teslim olmadık. Ülkenin bağımsızlığı ve yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadele de devrimin ilkeleridir" açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam dünyasında İslam ve İslam ümmetinin sembolü olduğunu belirterek, "Bu sene çeşitli İslam ülkelerinde Şehit Kasım Süleymani'yi anma törenleri gerçekleşti. Bu, İslam ümmetinin İran ile dayanışma içinde olduğunu ve ilgi duyduğunu gösteriyor. " dedi.

'Milli birliğimiz korunmalı'

Bazı ihtilafların milli birliği zedelemesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan İslam Devrimi Lideri, "İhtilaf yaratma konusunda uzmanlaşmış düşmanlar var. Ülkede uzun yıllardır Şiiler ve Sünniler birlikte yaşıyor ve bazen etnik farklılıklar konusunda sorunlar yaşandı. Böyle şeylere dikkat edilmeli ve yaşanmasına izin verilmemeli. Birisi yanlış bir şey söyleyebilir, bazıları da ona tavır alabilir, ancak bu konu uzatılmamalı. Herkes milli birliğimizin korunmasına özen göstermeli." diye konuştu.