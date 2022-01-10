General Süleymani'yi konu alan Pakistanlı yazarın kitabı raflarda

Pakistanlı yazar Seyyid Hasan Rıza Nakavi'nin Şehit General Kasım Süleymani'yi anlattığı “Mektebin Askeri” adlı kitap raflarda ve internet sitelerinde okurlar için satışa sunuldu.

Seyyid Abdulhüseyin Reis Sadat tarafından Urduca'dan Farsça'ya çervirilen eser İran İslami Tebliğ Kurumu'na bağlı SAD yayınları tarafından basılmıştır.

Nakavi’nin yazdığı kitap, Filistin halkının "Kudüs Şehidi", Lübnan halkının "Direniş Şehidi", Irak ve Suriye'nin "Kutsal Türbeleri Savunan Komutan" olarak adlandırdığı Şehit Kasım Süleymani’yi anlatıyor. Afganistan halkı onu “Tarihi Kahraman” ve İran halkı ise “Gönüllerin Komutan” olarak adlandırıyor.

"Mektebin Askeri” kitabı yakında İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanacak.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.