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19 Haz 2022 08:45

Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Emir Abdullahiyan’ın BAE’li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında komşulara öncelik verdiğine dikkat çekerek, iki ülkenin üst düzey yetkililer arasındaki karşılıklı ziyaretin ikili ilişkilerin ivme kazanmasına yol açabileceğine inandıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan , “İran olarak komşu ülkelerin ve bölgenin kalkınmasını ve güvenlik içinde olmasını istiyoruz.  Aynı zamanda yabancıların müdahalesini ve varlığını bölge güvenliğine zararlı olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Siyonist İsrail’in bölgedeki varlığına değinen Amir Abdullahian, işgalci rejimin bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe yol açtığını, tüm bölgede terör ve sabotajların sebebi olduğunu kaydetti.

BAE’li Bakan da, “Abu Dabi, BAE topraklarından komşu ülkelerine karşı herhangi bir tehdide izin vermeyecek ve her zaman komşularının güvenliğini göz önünde bulunduracaktır.” diye konuştu.

News Code 1902951
https://tr.mehrnews.com/news/1902951/

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