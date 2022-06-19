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19 Haz 2022 16:08

Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran ve Türkiye dışişleri bakanaları telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gündeme getirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu bu telefon görüşmesinde, Emir Abdullahiyan'a daha önce yaptığı Türkiye davetini yineledi.

Çavuşoğlu ayrıca iki ülkenin yetkilileri arasındaki ilişkilerin sürmesinin ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artmasını sağlamasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Türk mevkidaşına Türkiye'ye daveti için teşekkür ederek, Tahran'ın Ankara ile ilişkileri günden güne daha da geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.
 

News Code 1902966
https://tr.mehrnews.com/news/1902966/

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