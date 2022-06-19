Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

İran ve Türkiye dışişleri bakanaları telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gündeme getirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu bu telefon görüşmesinde, Emir Abdullahiyan'a daha önce yaptığı Türkiye davetini yineledi.

Çavuşoğlu ayrıca iki ülkenin yetkilileri arasındaki ilişkilerin sürmesinin ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artmasını sağlamasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Türk mevkidaşına Türkiye'ye daveti için teşekkür ederek, Tahran'ın Ankara ile ilişkileri günden güne daha da geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

