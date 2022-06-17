Emir Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın davetlisi olarak Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti Simonyan ile görüştü.

Ermenistan'ı İran'ın dostu ve önemli bir komşusu olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin farklı kapasitelerinin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, İran'ın Ermenistan ile ticareti yılda bir milyar dolar seviyesine yükseltmeye hazır olduğunu duyurdu.

Emir Abdullahiyan enerji ve ulaşımı iki ülke arasındaki önemli işbirliği alanı olarak nitelendirerek, Ermenistan'ın Güney-Kuzey koridoru olarak bilinen Fars Körfezi-Karadeniz koridorunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi ve İran şirketlerinin Ermenistan'ın altyapı projelerini, özellikle ulaşım alanında tamamlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti Simonyan da, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve uluslararası forumlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ermenistan'ın İran'a özel önem verdiğini söyledi.

İran'ın Syunik vilayetinde başkonsolosluk açmasını iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendiren Alen Roberti Simonyan, Ermenistan'ın Tebriz'de bir Başkonsolosluk kurmaya hazır olduğunu bildirdi.