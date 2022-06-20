Irak: IŞİD'in Anbar valisi etkisiz hale getirildi

Irak medyasına göre; İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Soruşturma Dairesi, Anbar çölünde Ebu Mansur olarak tanınan IŞİD’in Anbar Valisi ve 3 yardımcısının içerisinde olduğu araca yönelik düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüklerini duyurdu.

İstihbarat ve Soruşturma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Ebu Mansur’un Irak ve Ürdün arasındaki uluslararası yolda sivillere yönelik terör eylemlerinden sorumlu olduğu kaydedildi. IŞİD’in “Anbar Valisi” Ebu Mansur'un örgüt içerisinde başka görevlerde bulunduğu, sık sık Irak ve Suriye arasında gidiş gelişlerinin olduğu belirtildi.

Irak Güvenlik Medya Merkezi, 16 Haziran’da yaptığı açıklamada Selahaddin Vilayeti’nde düzenlenen hava operasyonunda ikisi IŞİD valisi toplam 4 örgüt emirinin öldürüldüğünü açıklamıştı.