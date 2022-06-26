Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’yü ziyaret edecek.

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması ile üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.