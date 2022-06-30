Suriye'den Türkiye'ye tepki: Savaş davulları çalıyor

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki siyasi meseleyle ilgili bir oturumunda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bessam Sabbağ, ülkesinin, Türkiye’nin kuzey Suriye’de sözde “güvenli bölge” kurma iddialarını reddettiğini ve kınadığını ifade etti.

Suriye'de askeri operasyon başlayacağının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Sabbağ, Türk Cumhurbaşkanı'nın savaş davullarını çaldığını belirtti.

Sabbağ, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının, terör örgütlerinin suçlarının ve ABD ve Türk güçlerinin yasadışı varlığının amacının kaos ve terörü sürdürmek ve siyasi bir çözüme yolu kapatmak olduğunu vurguladı.

Suriyeli diplomat, "Şam hükümeti, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırısını kınayamamasından üzüntü duyuyor." diye konuştu.

Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin ülkelerinde sınır ötesi harekat düzenlemesi halinde, askeri koşullar el verdikçe "doğrudan" karşılık vereceklerini, halk nezdinde de harekata direniş olacağını söylemişti.